Pokal-Viertelfinale neu terminiert Borussia reist erst wieder im März nach Saarbrücken

Die Gladbacher werden daher mit dem Derby-Rückspiel gegen den 1. FC Köln am Samstag, 9. März in eine Englische Woche starten. Dem Pokalspiel folgt dann am Samstag, 16. März die Liga-Partie bei Aufsteiger 1. FC Heidenheim. Saarbrücken und Borussia treten damit in einer Woche gegeneinander an, in der auch im Champions-League-Achtelfinale gespielt wird. Das ZDF und Sky werden wieder übertragen.