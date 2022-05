Erste Runde im DFB-Pokal : Der SV Oberachern will für Borussia umziehen

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach hat bei der Auslosung der ersten Runde im DFB-Pokal ein vergleichsweise leichtes Los erhalten. Beim SV Oberachern, einem Oberligisten aus Südbaden, war die Freude groß. Gespielt werden wird wohl nicht am Sportplatz am Waldsee.

Es war am Sonntagabend geografisches Spezialwissen nötig, um Borussias Erstrundengegner sofort richtig zu verorten. Der SV Oberachern kommt aus einem 4000-Einwohner-Dorf am Rande des Schwarzwalds, gelegen zwischen Baden-Baden und Offenburg. Als Pokalsieger Südbaden hat sich der Oberligist, der kurz vor dem Saisonende auf Platz 13 steht, für den DFB-Pokal qualifiziert.

BSC Hastedt (11:1, 2018), SV Sandhausen (1:0, 2019), FC Oberneuland (8:0, 2020), 1. FC Kaiserslautern (1:0, 2021), SV Oberachern – die Lose der Sorte „alles andere als ein Sieg wäre eine Sensation“ und „es gibt leichtere Aufgaben“ wechseln sich weiter ab für Borussia. Am 29., 30. oder 31. Juli ist das Weiterkommen Pflicht, bei allem Respekt für den Gegner, der für das große Spiel gegen den dreimaligen Pokalsieger aller Voraussicht nach umziehen und nicht den heimischen Sportplatz am Waldsee nutzen wird. Kehl und Offenburg brachte ein Vereinsvertreter gleich nach der Auslosung in der „Sportschau“ ins Spiel, vielleicht geht es sogar nach Freiburg ins Dreisamstadion oder die neue Arena. Der Breisgau würde den Fans zwar eine schöne Reise bescheren, sportlich war das Dreisamstadion jahrelang aber kein gutes Pflaster für Gladbach.

Foto: Getty Infos Achtmal schied Borussia in der ersten Runde aus

Fest steht, dass die erste Pokalrunde wie vor drei Jahren und vor einem Jahr ein Trainerdebüt bringen wird. Unter Marco Rose gab es dank des Treffers von Marcus Thuram den knappen Sieg in Sandhausen, in Kaiserslautern unter Adi Hütter sorgte Lars Stindl fürs Weiterkommen. Der Favorit auf die Hütter-Nachfolge heißt nach wie vor Lucien Favre, er saß 2013 beim letzten Erstrundenaus auf der Bank, als Branimir Hrgota beim SV Darmstadt seinen Elfmeter an die Latte lupfte.

Länger als Gladbach sind von den künftigen Erstligisten nur Bayern München, Borussia Dortmund, der 1. FC Köln, der SC Freiburg und Bayer Leverkusen blamagefrei in der ersten Pokalrunde. Das Endspiel in Berlin bleibt ein Gladbacher Sehnsuchtsthema. 28 Jahre wird die letzte Teilnahme zurückliegen, wenn der Pokal am 3. Juni 2023 seinen nächsten Besitzer findet. Die siegreichen Borussen von 1995 trafen sich unlängst, feierten gemeinsam, besuchten das Denkmal am alten Bökelberg und die ihrem Triumph gewidmete Ausstellung in der „Fohlenwelt“.

