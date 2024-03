Drittligist gegen dreimaligen Sieger Alles zum Pokal-Viertelfinale Saarbrücken gegen Gladbach – Prämien, Tickets, Bilanz

Weitere Termine Am 2. und 3. April, dem Dienstag und Mittwoch nach Ostern, wird ermittelt, wer das Finale in Berlin am 25. Mai erreicht. Inzwischen sind auch die zeitgenauen Ansetzungen bekannt: Gladbach oder Saarbrücken würden am Dienstagabend (20.45 Uhr) gegen Kaiserslautern antreten, Borussia wäre bei einem Weiterkommen am Betzenberg zu Gast. Die Gladbacher haben am Wochenende vor dem Halbfinale den SC Freiburg zu Gast und müssen danach nach Wolfsburg