Rasen vom Regen durchnässt Pokalspiel Saarbrücken gegen Gladbach von Absage bedroht

Der Pressesprecher des Saarbrücker Klubs hatte am späten Nachmittag noch Zuversicht verbreitet: So lange wie möglich habe eine Plane den Rasen abgedeckt. Womöglich waren die Gastgeber zu optimistisch. Sollte Schiedsrichter Florian Badstübner nach der finalen Platzbegehung sein Okay geben, wird es zwischen Saarbrücken und Borussia auf jeden Fall eine Wasserschlacht geben.