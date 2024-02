DFB-Pokal-Viertelfinale Was ein Sieg in Saarbrücken für Gladbach bedeuten würde

Sie haben einen Traum bei Borussia Mönchengladbach. Sie träumen ihn seit 1995, als es für Gladbach das letzte DFB-Pokalfinale gab und den letzten Titel. Im Klub-Museum gab es 2022 eine Sonderausstellung dazu. Die Pokalhelden von damals waren zur Eröffnung geladen und schwelgten in Erinnerungen an jenen Tag in der Hauptstadt, an dessen Ende der damalige Kapitän Michael Klinkert den Pokal in den Himmel reckte. Der Traum ist, das wieder zu erleben.