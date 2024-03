1:2 in der Nachspielzeit Borussia scheitert im Pokal-Viertelfinale in Saarbrücken

In der Schlussphase wechselte Borussia mit der Hereinnahme von Joe Scally und Stefan Lainer auf Viererkette, doch fehlten gegen aufopferungsvoll kämpfende Gastgeber die Ideen, um das Bollwerk auszuspielen. So kam es, wie es kommen musste. Saarbrücken wiederholte, was es gegen die Bayern schon vollbracht hatte: Es spielte in der Nachspielzeit den perfekten Konter. Einen Angriff über die linke Seite vollendete Kai Brünker mit einem überlegten Flachschuss. Borussia versuchte es noch einmal, die letzten 60 Sekunden genügten aber nicht mehr. Sie hatte das Spiel vor allem in der ersten halben Stunde verloren – so muss sie weiter auf ihr zwölftes Pokal-Halbfinale warten.