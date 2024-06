Auslosung am Samstagabend Borussia reist in der ersten DFB-Pokalrunde nach Aue

Der erste Pflichtspielgegner für Borussia Mönchengladbach in der Saison 2024/25 steht fest: In der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals wird Gladbach Mitte August beim FC Erzgebirge Aue antreten. Ex-Profi Nils Petersen, Rekordjoker der Bundesliga, loste in der sechsten Paarung die Borussen dem Drittligisten zu.