Auslosung der zweiten Runde Borussia empfängt Heidenheim unmittelbar nach dem Liga-Duell im Pokal

Borussia spielt in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen den FC Heidenheim. Das ergab die Auslosung im Rahmen der „Sportschau“ am Sonntagabend. Die Partie wird am 31. Oktober oder 1. November ausgetragen, die genauen Terminierungen erfolgen in den nächsten Tagen. Für Borussia liegt das Pokalspiel zwischen dem Liga-Heimspiel gegen Heidenheim und dem Auswärtsspiel beim SC Freiburg. Somit treffen Gladbach und Heidenheim in zwei Pflichtspielen in Folge aufeinander.