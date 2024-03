„Aktuell bespielbar“ Saarbrücken gibt Rasen-Update vor Pokalspiel gegen Gladbach

In den vergangenen Wochen hatte das anders ausgesehen – mit der Spielabsage im DFB-Pokal wenige Minuten vor dem Anpfiff gegen Gladbach. Damals hatten anhaltende Regenfälle am Spieltag den Platz in eine unbespielbare Morast-Landschaft verwandelt. „Den Platz in Saarbrücken kennen wir nicht, er war das letzte Mal ja nicht da“, scherzte Robin Hack nach seinem Doppelpack am Wochenende gegen den 1. FC Köln über das damalige Aufwärmen inmitten der Pfützen des Ludwigsparks.