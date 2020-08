DFB-Pokal : FC Oberneuland will Heimrecht mit Gladbach tauschen

FC Oberneuland will Heimrecht mit Gladbach tauschen

Oberneuland Regionalligist FC Oberneuland plant, das Heimrecht für das Erstrunden-Spiel im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach zu tauschen. Nach Informationen von butenunbinnen.de, dem Internetportal von Radio Bremen, wollen beide Vereine dies in einem Gespräch am Donnerstag beschließen.

„Es ist eine Sache der Vernunft, dass wir es machen. Wir haben mit Borussia Mönchengladbach einen Champions-League-Teilnehmer zu Gast, dem wir größtmögliche Sicherheit bieten wollen“, sagte Oberneulands Vizepräsident Uwe Piehl dem Portal am Mittwoch. „Gladbach ist erprobt bei der Umsetzung von Hygienekonzepten. Daher sind wir an den Verein herangetreten mit dem Wunsch, das Heimrecht zu tauschen und dann das Spiel in der Infrastruktur, mit dem Hygienekonzept und mit der Gladbacher Erfahrung auszutragen.“