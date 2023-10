Prämien und Zusatzeinnahmen Für Borussia war das Pokalduell mit Heidenheim auch ein Millionenspiel

Durch den diesjährigen Sieg in der ersten Runde gegen den Oberligisten TuS Bersenbrück (7:0) hatte sich Borussia souverän für die zweite Runde qualifiziert und war dafür neben der Erstrundenprämie von 215.600 Euro mit weiteren 431.200 Euro belohnt worden, machte vor Dienstag zusammen Einnahmen in Höhe von 646.800 Euro. Durch das 3:1 gegen Heidenheim kommen noch einmal 864.400 Euro hinzu, der Klub hat also im Pokal bereits rund 1,5 Millionen Euro an Prämien verdient.