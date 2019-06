25 Jahre nach dem letzten Titel : Borussia startet in Sandhausen die Jagd auf „etwas Blechernes“

Mönchengladbach Im DFB-Pokal startet Borussia zwischen dem 9. und 12. August beim SV Sandhausen. Es ist der Auftakt des erneuten Versuchs, „etwas Blechernes“ zu holen, wie Sportdirektor Max Eberl es nennt.

Für Gladbachs neuen Trainer Marco Rose wird die Partie in Sandhausen sogar das erste Pflichtspiel sein, da die neue Bundesliga-Saison erst in der Woche darauf beginnt, doch neu ist der Gegner für den gesamten Klub. In der Geschichte beider Vereine gab es noch kein einziges Pflichtspiel der Profis gegeneinander, Anfang August steht also eine Premiere an. Immerhin gab es die Paarung zuletzt in der Saison 2017/18 im Viertelfinale des DFB-Pokals der A-Junioren, als Borussia 2:0 gewann. Mit dabei war Jordan Beyer, der also wie Florian Neuhaus, der als Leihspieler für Fortuna Düsseldorf in der Zweiten Liga gegen den SVS spielte, als aktueller Gladbacher Profi Sandhäuser Erfahrung hat. Auf der anderen Seite ist Joachim Stadler, der von 1991 bis 1997 93 Pflichtspiele für Borussia absolvierte und dabei ein Tor schoss, seit 2013 Leiter des Nachwuchszentrums in Sandhausen. Bis zum Ende der vergangenen Zweitliga-Saison stand beim SVS zudem in Tim Knipping ein Akteur in der Innenverteidigung, der 67 Regionalliga-Spiele für Borussias U23 (2014 bis 2016) bestritt.