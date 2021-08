Stindl-Tor reicht : Borussia zittert sich gegen Lautern in die zweite Pokal-Runde

Borussia zittert sich gegen Lautern in die zweite Pokal-Runde

Kaiserslautern Borussia Mönchengladbach hat sich in die zweite Runde des DFB-Pokals gezittert. Ein Treffer von Lars Stindl nach elf Minuten reichten schwachen Gladbachern beim Pflichtspiel-Debüt von Trainer Adi Hütter.

Hütter versuchte von außen immer wieder lautstark und wild gestikulierend einzugreifen, bis zum Saisonauftakt gegen Rekordmeister Bayern München am Freitag hat er noch einiges an Arbeit vor sich. Lars Stindl (11.) traf für den etwas glücklichen Sieger. Lautern spielte über weite Strecken absolut auf Augenhöhe, ließ für die durchaus mögliche Sensation in der ersten Runde des DFB-Pokals aber zu viele Chancen liegen.