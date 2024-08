Start im DFB-Pokal Borussia kann ohne Erstrunden-Phobie nach Aue reisen

Neunmal war für die Gladbacher bislang in der ersten Hauptrunde des nationalen Pokalwettbewerbs Feierabend – das ist kein besonders hoher Wert. Zum Vergleich: Werder Bremen, eine der erfolgreichsten Mannschaften im DFB-Pokal, ist alleine seit 2011 sechsmal in Runde eins gescheitert. Vor allem in der jüngeren Vergangenheit ist den Borussen zumindest an dieser Stelle kein Vorwurf zu machen. Vom Aus in Darmstadt abgesehen, liegt der nächste frühestmögliche Abschied aus dem Pokal nun schon 20 Jahre zurück – 2004 gegen die Amateure des FC Bayern München, ebenfalls im Elfmeterschießen.