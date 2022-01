0:3 beim Zweitligisten : Borussia blamiert sich in Hannover und fliegt aus dem Pokal

Hannover Borussia Mönchengladbach hat sich im Achtelfinale des DFB-Pokals kräftig blamiert. Beim Zweitligisten Hannover 96 lagen die Borussen bereits zur Halbzeit mit 0:2 hinten. Auch im weiteren Spielverlauf hatte das Team von Adi Hütter erschreckend wenig entgegenzusetzen.

Nach dem Aus Borussia Dortmunds am Dienstag stand fest: Die DFB-Pokalsieger der vergangenen 26 Jahre sind allesamt schon aus dem diesjährigen Wettbewerb ausgeschieden. Die beiden jüngsten Titelträger trafen am Mittwochabend im Achtelfinale aufeinander: Zweitligist Hannover 96, Sieger des Jahres 1992 und Favorit Borussia Mönchengladbach, letztmals Gewinner im Jahr 1995.

„Wir wollen es besser machen als die anderen Bundesligisten“, hatte Gladbachs Trainer Adi Hütter vor dem Anpfiff in der HDI-Arena gesagt. Aus diesem Vorhaben wurde nichts, bereits zur Halbzeit lag Borussia mit 0:2 hinten, am Ende fiel das Ergebnis mit 0:3 sogar noch höher aus.

Wie sah Gladbachs Aufstellung aus? Hütter musste auf Ramy Bensebaini (Afrika-Cup), Top-Torschütze Jonas Hofmann (Aufbautraining) und Jordan Beyer (muskuläre Probleme) verzichten. Dafür war Denis Zakaria dabei, der beim 1:2 gegen Leverkusen am vergangenen Wochenende angeschlagen gefehlt hatte, wieder im Kader. Zurück in Borussias Startelf war Matthias Ginter, um dessen Nicht-Berücksichtigung gegen Leverkusen seit Samstag viel diskutiert wurde. Neben ihm spielten Nico Elvedi und Winter-Zugang Marvin Friedrich in der Dreierkette. Die Außenbahnen gehörten Stefan Lainer und dem jungen Joe Scally, im zentralen Mittelfeld liefen Manu Koné und Florian Neuhaus auf, der damit eine defensivere Aufgabe als zuletzt bekam. Um Kapitän Lars Stindl herum, der in Hannover zurück an alter Wirkungsstätte war, stürmten Marcus Thuram und Alassane Plea. In Ginter, Scally, Thuram und Plea bot Hütter in Hannover vier Neue auf.

Wie fielen die Tore? Stindl hatte gerade Borussias ersten Torschuss abgegeben, da lief schon der Gegenangriff. Elvedi konnte einen langen Ball nicht klären, das nutzte Hannover in der vierten Minute eiskalt aus: Hendrik Weydandt kam weit vorne an den Ball und legte nach rechts rüber zum 19-jährigen Maximilian Beier, der Yann Sommer mit einem satten Schuss ins obere Eck keine Chance ließ und so die frühe Führung erzielen konnte.

Info So weit kam Borussia zuletzt im DFB-Pokal 2020/21 Viertelfinale 2019/20 2. Runde 2018/19 2. Runde 2017/18 Achtelfinale 2016/17 Halbfinale 2015/16 Achtelfinale 2014/15 Viertelfinale

Vier Tage nachdem Sommer gegen Leverkusen zwei Elfer parieren konnte, war er beim Strafstoß von Sebastian Kerk in der 36. Minute zwar in der richtigen Ecke und mit den Fingerspitzen am Ball, konnte den stramm platzierten Schuss von Hannovers Top-Scorer aber nicht entschärfen. Zuvor hatte Schiedsrichter Florian Badstübner nach dem Eingriff des Videoschiedsrichters und einem Handspiel von Friedrich auf den Punkt gezeigt. Kurz nach der Halbzeit ließ sich Borussia nach einer Standardsituation auskontern. Beier stürmte völlig allein auf Sommer zu und vollendete lässig mit dem Außenrist zum 3:0.

War das Ergebnis angemessen? Absolut. Hannover war von Anfang an die engagiertere Mannschaft, die sich vom frühen Treffer zusätzlich beflügeln ließ. Borussia verlangsamte das Spiel häufig, es fehlte an Kreativität, Ideen, Tempo, Durchschlagskraft und Abschlüssen. Wie wenig die Gladbacher mit dem Ball anfangen konnten, zeigte die Tatsache, dass Borussia zum Zeitpunkt des 0:3-Rückstandes 62 Prozent Ballbesitz hatte. Die größten Borussen-Chancen hatten Neuhaus, der in der zwölften Minute freistehend vor Ron-Robert Zieler vergab und der eingewechselte Zakaria, der aus kurzer Distanz ebenfalls an Zieler scheiterte. Zieler war es auch, der in der Nachspielzeit ein Eigentor und damit den Anschlusstreffer verhinderte und den Ball von der Linie kratzte. Darüber hinaus hätte das Ergebnis durchaus noch höher ausfallen können, wenn Hannover einige Konterchancen konsequenter ausgespielt hätte.

Welche Borussen fielen auf? Erst am Samstag hatte Friedrich bei seinem Borussia-Debüt einen Elfmeter verursacht, in Hannover war er dann erneut der Pechvogel: Einen Schuss von Beier blockte er mit ausgestrecktem Arm. Erst durch den VAR wurde daraus ein Elfmeter. Eine harte, aber vertretbare Entscheidung des Schiedsrichters. Plea und Thuram, die zuletzt beide auf der Bank gesessen hatten, konnten vorne für keine Gefahr sorgen und wurden von Hütter folgerichtig bereits zur Pause ausgewechselt.