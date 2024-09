Zweite Runde Ende Oktober Gladbach muss in der zweiten Pokalrunde nach Frankfurt

1984/85 gewann Borussia auf dem Weg bis ins Halbfinale daheim 4:2 nach Verlängerung, 2014/15 siegte sie in Frankfurt dank der Treffer von Thorgan Hazard und Ibo Traoré 2:1. Knapp war es also immer gegen Frankfurt – das zudem Gladbachs nächster Auswärts-Gegner in der Bundesliga ist. Am 21. September kann Borussia also schon mal üben, bei der Eintracht zu gewinnen.