Wie 1995 im Endspiel Borussia trifft im DFB-Pokal-Achtelfinale auf Wolfsburg

Es kommt im DFB-Pokal-Achtelfinale zur Neuauflage des Endspiels von 1995: Borussia Mönchengladbach, damals Sieger im Berliner Olympiastadion mit 3:0, empfängt den VfL Wolfsburg. Das ergab die Auslosung am Sonntagnachmittag. Gespielt wird am 5. oder 6. Dezember, beide Termine sind möglich, weil Gladbach und Wolfsburg am Wochenende zuvor samstags spielen. Damit wurde der Heimspiel-Wunsch von Manager Roland Virkus erfüllt, zweimal in Folge durfte der Verein in den fast 20 Jahren, die der Borussia-Park schon steht, noch nicht zu Hause im Pokal antreten.