Borussia im Viertelfinale : Eberl und Rose haben nur einen Wunsch für die Pokal-Auslosung

Am Sonntag wird um 18.30 Uhr das DFB-Pokal-Viertelfinale ausgelost. Auf einen konkreten Gegner wollten sich Manager Max Eberl und Trainer Marco Rose nicht festlegen. Ihr Wunsch ist mehr logistischer Natur.

Am frühen Sonntagabend wird es zur Sportschau-Zeit nochmal spannend für die Borussen. Um 18.30 Uhr geht die Sendung los, Weltumsegler Boris Herrmann ist der Mann, der dafür zuständig sein wird, mit wem es Gladbach am 2. oder 3. März im Viertelfinale des DFB-Pokals zu tun bekommt. Ziehungsleiter ist der frühere Borusse und heutige DFB-Direktor Oliver Bierhoff.

Dass es in der Borussen-Kabine verschiedene Meinungen darüber geben dürfte, welcher Gegner der geeignete sein könnte, ist anzunehmen. Kapitän Lars Stindl hatte im Interview mit unserer Redaktion zuletzt mit Blick auf das Achtelfinale beim VfB Stuttgart (2:1) angemerkt, dass die Borussen in den vergangenen Jahren immer wieder schmerzhafte Heim-Niederlagen kassiert haben.

In Midtjylland schellt das Telefon : Borussia bereitet Umzug in der Champions League vor

Sein Trainer indes nannte einen guten Grund, auf ein Heimspiel zu hoffen. „Es würde es uns sehr guttun, ein Heimspiel zu bekommen, denn wir müssen rund um das kommende Pokalspiel mehrfach reisen“, sagte der 44-Jährige. Am 20. Februar ist das Bundesliga-Spiel zu Hause gegen Mainz 05, dann wohl in der Fremde (im Stadion des FC Midtjylland?) das Champions-League-Heimspiel gegen Manchester City am 24. Februar und am 27. Februar das Liga-Spiel bei RB Leipzig.