DFB-Pokal-Auslosung : Auf diese Teams kann Borussia in der ersten Runde treffen

Auf diese Teams kann Borussia in der ersten Runde treffen

Mönchengladbach Am Sonntag wird die erste Runde des DFB-Pokals ausgelost. Borussia Mönchengladbach gehört zu den insgesamt 64 Teilnehmern. Wir zeigen, auf welche Gegner der neue Trainer Adi Hütter in seinem ersten Pflichtspiel treffen kann.

Seit Mittwochabend standen alle Teilnehmer des DFB-Pokals in der Saison 2021/22 fest. Der Bremer SV (Bremen) und der FC Carl Zeiss Jena (Thüringen) hatten ihre Finalspiele im Landespokal gewonnen und sich somit als letzte Teams für die erste Runde qualifiziert. Anschließend wurde jedoch bekannt, dass ein Klub aus dem Berliner Fußballverband Einspruch gegen die Nominierung des BFC Dynamo eingelegt hat, deshalb wird ein neutrales Los im Topf liegen.

Fünf Siege sind es bis zum Finale – der Weg nach Berlin ist einfach, zumindest in der Theorie. Für Borussia Mönchengladbach war in der vergangenen Saison nach einem 0:1 im Viertelfinale gegen Borussia Dortmund Schluss. Mit ihrem neuen Trainer Adi Hütter unternehmen die Gladbacher einen neuen Anlauf.

Die Lose der 18 Bundesligisten und die der 14 bestplatzierten Zweitligisten der vergangenen Saison liegen bei der Auslosung im ersten Lostopf – auf diese Teams kann Borussia in der ersten Pokalrunde also nicht treffen. Im zweiten Lostopf befinden sich neben den Amateurteams durchaus attraktive Lose, die Borussia in der ersten Runde eine schwierige Aufgabe bescheren könnten: Dazu gehören unter anderem die Zweitliga-Absteiger und die vier besten Teams der 3. Liga. Dadurch könnte Gladbach auf den VfL Osnabrück, Eintracht Braunschweig, Dynamo Dresden, Hansa Rostock, FC Ingolstadt, 1860 München oder die Würzburger Kickers treffen.