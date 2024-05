Auslosung am Samstag Auf diese Teams kann Gladbach im DFB-Pokal 2024/25 treffen

Dort befinden sich Teams wie Arminia Bielefeld, Dynamo Dresden oder die Zweitliga-Aufsteiger Preußen Münster und der SSV Ulm, die Borussia in einem Auswärtsspiel vor knifflige Aufgaben stellen würden. Eine nicht ganz so weite Reise würde ein Auswärtsspiel bei Drittliga-Aufsteiger Alemannia Aachen mit sich bringen – der Tivoli dürfte unabhängig vom Gegner ein ausverkauftes Haus in der ersten Runde garantieren. Die Sportfreunde Lotte, der VfV 06 Hildesheim und der FC 08 Villingen gehören als Oberligisten zu den klassenniedrigsten Teams.