Auslosung am Sonntag Auf diese Gegner kann Gladbach in der zweiten DFB-Pokalrunde treffen

Im sogenannten Amateurtopf befinden sich fünf Drittligisten und der FC Homburg, der sich als einziger Regionalligist für die zweite Runde qualifiziert hat. Diese Mannschaften genießen jeweils Heimrecht, ihnen wird ein Team aus dem Profitopf zugelost, in dem sich auch Borussia befindet. Für die Gladbacher, die in der vergangenen Saison in der zweiten Runde an Darmstadt scheiterten, sind Nachbarschaftsduelle mit Bayer Leverkusen oder Zweitligist Fortuna Düsseldorf ebenso möglich wie ein Derby gegen den 1. FC Köln. Weite Reisen würden bei einem Auswärtsspiel hingegen Spiele in Rostock, Freiburg, München oder Unterhaching garantieren.