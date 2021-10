„Bild“: NULL – ZU – FÜNF! Bayern erfährt in Gladbach eine der größten Demütigungen seiner Vereinsgeschichte. Was für Brasilien das 1:7 gegen Deutschland ist, ist für die stolzen Münchner jetzt das 0:5 bei der Borussia: ein historisches Debakel! Ja, das Unfassbare ist wirklich wahr! Der Dominator des deutschen Fußballs, der Rekord-Pokalsieger und Rekordmeister, geht 0:5 unter. Wird von Gladbach vorgeführt, demontiert, überrollt, in seine Einzelteile zerlegt.