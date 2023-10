Prämien und Zusatzeinnahmen Für Borussia ist das Pokalduell mit Heidenheim auch ein Millionenspiel

Wenn Borussia Mönchengladbach am Dienstagabend (20.45 Uhr, Sky) in der zweiten Runde des DFB-Pokals den 1. FC Heidenheim empfängt, geht es für den Klub in erster Linie darum, erstmals seit der Saison 2021/22 wieder ins Achtelfinale einzuziehen. Gladbach verlor beim Zwetligisten Hannover 96 mit 0:3, nachdem es zuvor Bayern München 5:0 geschlagen hatte. Letztmals ins Viertelfinale ging es in der Saison zuvor. Damals besiegte Borussia den FC Oberneuland (8:0, das Heimrecht wurde getauscht), auswärts die SV Elversberg und den VfB Stuttgart (2:1), ehe das Aus zu Hause gegen Borussia Dortmund (0:1) im Viertelfinale kam. Maximal 300 Zuschauer durften wegen der Corona-Pandemie zu den Spielen.