Erste Runde im DFB-Pokal : Borussia reist nach Sandhausen

Dortmund Borussia Mönchengladbach trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den SV Sandhausen. Das hat Ex-Nationalspielerin und Weltmeisterin Nia Künzer am Samstag im Deutschen Fußball-Museum in Dortmund ausgelost.

Die Borussia tritt in der ersten Runde des DFB-Pokals bei einem Zweitligisten an. Losfee Nia Künzer hat den Gladbachern den SV Sandhausen als Gegner zugelost. Beide Klubs treffen damit erstmals in einem Pflichtspiel aufeinander.

Die Sandhäuser sicherten sich in der vergangenen Saison knapp den Klassenerhalt und waren als Tabellen-15. bei der Auslosung deshalb im Amateurtopf gelandet.

Die Termine im DFB-Pokal in der Übersicht:

1. Runde: 09.08. bis 12.08.2019

09.08. bis 12.08.2019 2. Runde: 29.10. bis 30.10.2019

29.10. bis 30.10.2019 Achtelfinale: 04.02. bis 05.02.2020

04.02. bis 05.02.2020 Viertelfinale: 03.03. bis 04.03.2020

03.03. bis 04.03.2020 Halbfinale: 21.04. bis 22.04.2020

21.04. bis 22.04.2020 Finale: 23.05.2020

