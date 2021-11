Für die Zeit nach der Spielerkarriere : Borussen Kramer und Stindl nehmen an DFB-Pilotprojekt teil

Mönchengladbach Christoph Kramer und Lars Stindl bereiten sich mit Hilfe des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bereits jetzt auf die Zeit nach ihrer aktiven Karriere vor. Dabei geht es nicht nur um den Erwerb einer Trainerlizenz. Neben den beiden Borussen gibt es weitere prominente Teilnehmer.

Neben dem Erwerb der Trainer B+-Lizenz sollen die (Ex-)-Fußballer auch an die Management-Tätigkeiten im Profifußball herangeführt werden. Mit der B+-Lizenz kann später beispielsweise eine Cheftrainer-Tätigkeit im Bereich der A- und B-Junioren-Regionalliga, also der zweithöchsten Spielklasse, übernommen werden. Ebenso können die Inhaber dieser Lizenz als DFB-Stützpunkttrainer arbeiten.

Damit auch die aktiven Fußballer an dem Projekt teilnehmen können, werden die Präsenzphasen in die Länderspielpausen gelegt. Der Kurs mit Kramer und Stindl ist am 4. Oktober gestartet und soll über acht Monate gehen. Auch Aufgaben, die sie mit nach Hause bekommen und mit Mitspielern oder Jugendspielern umsetzen müssen, erwarten die beiden in der nächsten Zeit.