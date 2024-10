Nominierung ist offiziell Nagelsmann beruft erstmals Borussias Kleindienst in das DFB-Aufgebot

Kostenpflichtiger Inhalt Im Interview mit unserer Redaktion sagte Kleindienst zum Thema Nationalmannschaft: „Natürlich ist das ein Traum eines jeden Fußballers, der lebt auch bei mir weiter. Aber am Ende ist es nicht meine Entscheidung. Das Einzige, was ich tun kann, ist Leistung zu bringen – so gut wie möglich. Und dann entscheidet der Bundestrainer, ob er mich in der Mannschaft haben möchte, oder nicht. Für mich ist das Thema zweitrangig, ich konzentriere mich auf das, was in Gladbach passiert. Und vielleicht kommt irgendwann auch das andere. Wenn es nicht kommt, trauere ich dem auch nicht hinterher. Wenn es kommt, wäre das natürlich Wahnsinn.“