Spurensuche im Fußballmuseum in Dortmund Was Gladbach für den deutschen Fußball geleistet hat

In der Bundesliga war Gladbach reichlich am Historischem beteiligt. 1979 zum Beispiel wurde der Hamburger Felix Magath in einem Spiel auf dem Bökelberg durch TV-Bilder einer Tätlichkeit überführt, wie eine Bilderfolge nachhält. Unter anderem ist Gladbachs Allan Simonsen einer der Diskutanten beim Schiedsrichter. Dass die Gladbacher auch in der DDR Fans hatten, belegt eine Getränkedose, die das Meisterteam von 1971 zeigt, das Exponat stammt aus einem Abrisshaus in Zwickau. Natürlich finden sich die Treffen mit dem 1. FC Magdeburg in der Übersicht der deutsch-deutschen Duelle im Europapokal.