Letzter gegen Zwölfter Was im Derby zwischen Köln und Gladbach auf dem Spiel steht

Es liegt in Steffen Baumgarts Naturell, dass er auch in einer Erfolgsphase ein wenig grimmig wirken könnte. Doch die sportliche Situation des 1. FC Köln vor dem Derby gegen Borussia Mönchengladbach am Sonntag (15.30 Uhr) liefert ihm generell wenig Anlass für Heiterkeit. „Jeder sieht jeden Tag die Tabelle, jeder lebt in Köln, jeder weiß, welche Themen wir haben. Davon trennen, wie wir momentan dastehen, kann sich keiner“, sagte der Trainer des FC über die Verfassung seiner Mannschaft, die nach sieben Spieltagen Letzter ist. „Ich habe aber nicht das Gefühl, dass die Jungs die Köpfe hängenlassen oder nicht wissen, worum es geht.“