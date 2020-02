DFL will schnelle Lösung : Nachholtermin für Rheinderby soll diese Woche feststehen

Frankfurt Die DFL hofft, zeitnah einen neuen Termin für das ausgefallene Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln präsentieren zu können.

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) arbeitet mit Hochdruck an einem Nachholtermin für die wegen Orkan „Sabine“ abgesagte Bundesligapartie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln. Nach Informationen unserer Redaktion könnte es dabei zeitnah, also in den kommenden zwei Tagen, zu einer Entscheidung kommen. Ziel der DFL: Die Begegnung soll so schnell es geht nachgeholt werden. Voraussetzung ist dafür allerdings, einen Termin zu finden, der für alle Beteiligten handhabbar ist. Die beiden Vereine haben bereits schriftlich ihre Wünsche mitgeteilt. Zünglein an der Waage ist aktuell die Polizei. Die Zentrale Informationsstelle für Sporteinsätze (ZIS) muss prüfen, wann die Verfügbarkeit der Einsatzkräfte gewährleistet ist. „Ansonsten gibt uns auch der Kalender mögliche Termine vor. Wir arbeiten nach dem Ausschlussverfahren“, erklärt DFL-Sprecher Christopher Holschier. „Termine, bei denen parallel andere Wettbewerbsspiele stattfinden, sollen vermieden werden.“ Und automatisch sei ja klar, dass nicht an einem normalen Bundesligawochenende gespielt werden könne.