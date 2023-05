Stippvisite trotz Chelsea-Spiel Das steckt hinter Zakarias Borussia-Besuch gegen Bochum

Mönchengladbach · Denis Zakaria saß bei Gladbachs 2:0 gegen den VfL Bochum auf der Tribüne des Borussia-Parks - obwohl der FC Chelsea, bei dem er leihweise spielt, in Bournemouth am Ball war. Warum er nicht dort war, wie seine Situation in London ist.

07.05.2023, 10:40 Uhr