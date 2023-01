Ex-Borussen im Fokus Ter Stegen ist Barcas Matchwinner, Zakaria im Pech

In eine K.o.-Runde hat es die AS Monaco ebenfalls geschafft, allerdings in der Europa League. Dort trifft Ex-Borusse Breel Embolo im Februar mit seinem Team auf Bayer 04 Leverkusen, in der Liga gab es am Mittwoch nach zuvor vier Siegen in fünf Pflichtspielen ein 2:2 gegen den FC Lorient. Embolo hatte Monaco in der 61. Minute in Führung gebracht und wurde unmittelbar danach ausgewechselt. Ein Doppelschlag brachte die Monegassen in Rückstand, ehe der für Embolo ins Spiel gekommene Wissam Ben Yedder in der Nachspielzeit zum 2:2-Endstand traf.