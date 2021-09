Wieder Aufregung um die Schweizer Nati : Xhaka sorgt für Wirbel - Zakaria auf einmal ganz wichtig

Mönchengladbach Murat Yakins Debüt als Schweizer Nationaltrainer wurde überschattet von nicht-sportlichen Nachrichten. Dass sich Granit Xhaka, der einzige ungeimpfte Spieler im Kader, mit Corona infiziert hat, rückt Denis Zakaria vor dem Duell mit Europameister Italien in den Fokus.

Wenn ein neuer Nationaltrainer bestimmte Schlagzeilen nach seinem ersten Spiel nicht lesen will, dann steht „Probleme, Probleme, nichts als Probleme“ weit vorne auf der Liste. Dass die Schweiz bei Murat Yakins Debüt 2:1 gegen Griechenland gewonnen hat in einem Testspiel in Basel, ist am Donnerstagmorgen überall, nicht nur in der „Aargauer Zeitung“, nicht das bestimmende Thema.

Das lieferte Nati-Kapitän Granit Xhaka kurz vor dem Anpfiff, in Abwesenheit: Der Schweizer Verband vermeldete, dass der Ex-Borusse positiv auf Covid-19 getestet worden sei und sich in Quarantäne befinde, mit leichten Symptomen. Ein seltener Impf-Durchbruch? Nein, Xhaka ist als einziger Spieler im Schweizer Kader weder geimpft noch genesen, wie nun herauskam. Kurz zuvor hatte der Verband noch eine Impfempfehlung an seine Vereine und Amateurspieler herausgegeben.

„Granit ist als Kapitän ein Vorbild, aber auch er ist ein Mensch. Es ist sein Entscheid, er hat seine eigenen Rechte“, stellte Trainer Yakin klar. Ihn trifft vor allem die sportliche Komponente des Xhaka-Ausfalls. Der 28-Jährige soll zwar einen weiteren PCR-Test machen, fällt der auch positiv aus, verpasst er allerdings das wichtige WM-Qualifikationsspiel gegen Italien am Sonntag. Es hätte zusätzlich Xhakas 100. Länderspiel werden können, das hatte sich nun schon mit dem Fehlen gegen Griechenland erledigt. Wahrscheinlich wird der Profi des FC Arsenal die Marke erst im Oktober erreichen.

Angereist war Xhaka mit schlechter Presse in seiner Wahlheimat. Bei Arsenals schmachvoller 0:5-Niederlage bei Manchester City hatte er für ein rüdes Foul glatt Rot gesehen, einverstanden war er mit dem Platzverweis indes nicht. „Ich habe schon härtere Tacklings gesehen, die nicht mal als Foul taxiert worden sind“, sagte Xhaka. Arsenal ist Letzter der Premier League, und Xhakas Schwung durch die Vertragsverlängerung bei den „Gunners“ dürfte spätestens mit dem positiven Corona-Test verpufft sein. Wobei es ja wenige Profis gibt, die sich von solchen Ereignissen weniger beeindrucken lassen.

Xhakas Pech ist Denis Zakarias Glück. Schon im EM-Viertelfinale hatte der seinem späteren Nachfolger in Gladbach einen Startelf-Einsatz beschert, gegen Spanien musste Xhaka gelbgesperrt zusehen. Am Mittwoch konnte Zakaria (selbst von einer Corona-Infektion genesen) nun erstmals seit Anfang Juli 90 Minuten spielen, erst am Sonntag hatte er ein 45-Minuten-Comeback für Borussia bei Union Berlin gefeiert. Im wichtigen Italien-Spiel dürfte Zakaria noch gesetzter sein, denn Mittelfeld-Konkurrent Remo Freuler ist nach seiner umstrittenen Roten Karte im EM-Viertelfinale gesperrt.

„Es war wichtig, dass die Spieler, die wenig Rhythmus hatten, eine Chance bekommen haben“, sagte Nati-Coach Yakin. Er bot Zakaria in einem Dreier-Mittelfeld mit Freuler und Djibril Sow auf. Die Tore erzielten Steven Zuber und Ruben Vargas, die Borussen Yann Sommer und Nico Elvedi wurden für Sonntag geschont.