Ex-Borusse bei der AS Monaco Zakaria droht die EM in Deutschland zu verpassen

Zakaria wechselte im Wintertransferfenster 2021/22 nach 146 Pflichtspielen für Borussia für eine Grundablöse von 4,5 Millionen Euro zu Juventus Turin – später kamen noch Bonus-Zahlungen in Höhe von fast sieben Millionen hinzu. In Italien blieb er jedoch nur ein halbes Jahr, dann wurde er an den FC Chelsea ausgeliehen. Doch erst in Monaco hat Zakaria zu alter Stärke zurückgefunden – bei Coach Hütter, der ihn schon vor seinem Gladbach-Wechsel bei Young Boys Bern trainiert hatte.