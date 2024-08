Kapitän und Kopf der AS Monaco Wird Denis Zakaria noch mal so gut wie in Gladbach?

Weder in Italien noch als Leihspieler beim FC Chelsea wurde der heute 27-Jährige glücklich, den Zustand erreichte er erst wieder unter Hütter in Monaco. Mit 2137 Einsatzminuten in der Ligue 1 sammelte Zakaria so viele wie sonst nur 2017/18 in seinem ersten Gladbach-Jahr. Allerdings bremste ihn eine Verletzung Ende April aus, zur Europameisterschaft fuhr er trotzdem, kam aber nur in der Verlängerung des Viertelfinales gegen England zum Einsatz.