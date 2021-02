Borussias Sechser mit Knieproblemen : So sieht es bei Zakaria für Wolfsburg aus

So sieht es bei Zakaria für Wolfsburg aus

Mönchengladbach Marco Rose wird im Topspiel beim VfL Wolfsburg auf fast alle Schlüsselspieler zurückgreifen können. Einzig der Einsatz von Denis Zakaria steht auf der Kippe bei Borussia Mönchengladbach.

Am Sonntag steht beim VfL Wolfsburg Borussias 30. Pflichtspiel binnen fünf Monaten an (18 Uhr/Sky). Insgesamt ist Marco Roses Mannschaft bislang gut durchgekommen, was langfristige Ausfälle angeht. Valentino Lazaro fehlte zweimal mehrere Wochen aufgrund einer Muskelverletzung, auch Jonas Hofmann verpasste im Jahresendspurt wichtige Spiele und Ramy Bensebaini hatte länger mit seiner Covid-19-Erkrankung und den Folgen zu kämpfen.