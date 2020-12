Dazn-Experte Gunesch über Gladbachs „Endspiel“ : „Real Madrid ist nach wie vor brandgefährlich“

Dazn-Experte Ralph Gunesch kennt Marco Rose aus gemeinsamen Mainzer Zeiten. Foto: DAZN

Interview Mönchengladbach „Gladbach muss sich weder vor Real noch vor Inter verstecken“, sagte Ralph Gunesch vor dem Champions-League-Start. Nun geht die Gruppenphase zu Ende und der Dazn-Experte lag bislang goldrichtig. Wir haben vor dem „Finale“ gegen Real mit ihm gesprochen.

Borussia Mönchengladbach ist als Tabellenführer der Gruppe B bei Real Madrid zu Gast und kann aus eigener Kraft das Achtelfinale der Champions League erreichen. Der Streamingdienst Dazn übertragt das Spiel (Anpfiff 21 Uhr) live, Experte Ralph Gunesch hat Borussias Weg in der Königsklasse genau beobachtet und kennt Trainer Marco Rose aus gemeinsamen Mainzer Zeiten. Auch wenn Gladbach die beste Ausgangslage hat, warnt er vor der Stärke Reals.

Herr Gunesch, wir haben uns vor dem Champions-League-Auftakt unterhalten und Sie haben Gladbachs Chancen in dieser Hammergruppe recht positiv eingeschätzt. Wenn man noch mal über das Interview liest, muss man sagen: Vieles davon hat sich bewahrheitet.

Gunesch Zunächst einmal freue ich mich, dass ich nicht komplett danebengelegen habe. (lacht) Nicht umsonst haben wir die Situation, dass in der Gruppe noch jeder weiterkommen kann. Wenn ich jetzt sage, ich habe erwartet, dass Gladbach da oben steht, ist das vielleicht übertrieben. Aber es kommt nicht komplett überraschend. Wie damals gesagt: Es gab keinen Grund, sich zu verstecken. Wenn man sich das Interview aus Gladbach-Sicht durchliest, fragt man sich nach dem 6:0 und 4:0 bestimmt: ‚Was hat der denn über Donezk erzählt?‘ Wenn man in Madrid nachfragt, sieht das anders aus.

Ist das ein Fazit: Dass Gladbach sich definitiv nicht versteckt hat?

Gunesch Genau, das ist auch überhaupt nicht Marco Roses Philosophie und nicht die des Vereins aktuell. Diesen ersten Platz haben sie sich verdient, auch wenn sie es verpasst haben, das schon zu vergolden. Deswegen kommt jetzt dieses Endspiel.

Dort könnte sogar eine Niederlage genügen, ein Punkt definitiv. Was glauben Sie: Spielt das bei der Ausrichtung eine Rolle?

Gunesch Ich glaube tatsächlich nicht, dass man sich darüber Gedanken macht, dass ein Unentschieden reicht – weil du einfach nicht auf Unentschieden spielen kannst. Wenn es in der 83. Minute 1:1 steht, wird man nicht mehr das allergrößte Risiko gehen, das wäre fahrlässig. Du kannst nicht auf das Unentschieden spielen, aber es je nach Spielverlauf irgendwann akzeptieren.

Es könnte gut sein, dass Real unbedingt den Sieg braucht und entsprechend Druck machen wird. Hat Gladbach wirklich die beste Ausgangsposition?

Gunesch Solche Konstellationen gibt es häufig, auch zum Ende einer Bundesligasaison. Ich bin ein großer Freund davon, sich erst mal auf seinen eigenen Job zu konzentrieren. Gladbach hat ganz klar den Vorteil, dass sie es in der eigenen Hand haben. Deswegen ist das die beste Ausgangsposition. Unglücklich ist es immer, wenn du hoffen musst, dass woanders irgendetwas zu deinen Gunsten passiert.

Was wir im Oktober besprochen haben, was Real angeht, hat sich nicht wirklich verändert: eine Mannschaft mit Problemen, die sich noch nicht so gefunden hat, aber zweifellos offensiv große Qualitäten besitzt.

Gunesch Reals Spiele gegen Donezk sind das beste Beispiel. Da schlagen die Real-Fans die Hände über dem Kopf zusammen. Real fehlt weiterhin die Konstanz. Das ist ihr Problem, aber ich will eindrücklich davor warnen: Wir befinden uns jetzt in der Schlussphase der Gruppenphase. Und wenn Real eins bewiesen hat, auch im Hinspiel, ist es, dass sie das eben können. Die Aussage von Luka Modric nach dem 0:2 gegen Donezk klang wie eine Durchhalteparole. Aber so ist es: Wenn es drauf ankommt, ist Real da. Sie haben am Wochenende in Sevilla, die echt gut drauf sind, 1:0 gewonnen. Das war zwar keine spielerische Offenbarung und das Tor war ein Eigentor, aber sie haben es gewonnen.

Für Real war das also ein Schritt in die richtige Richtung?

Gunesch Real steckt jetzt schon in einer ganz entscheidenden Phase, sogar in einer ganz entscheidenden Woche. Man darf nicht vergessen: Sie haben nicht nur das Gruppenfinale gegen Gladbach vor der Brust, sondern spielen am Wochenende das Stadtderby gegen Atlético. Wenn sie das verlieren, ist die Meisterschaft nicht komplett weg, aber das ist richtungsweisend für die nächsten Wochen. Das kann Real. Und wir dürfen nicht vergessen: Sergio Ramos ist zurück. Er ist die Personifizierung dessen, was ich gesagt habe: Wenn es drauf ankommt, ist Real da. Sie wissen selbst, dass sie nicht das Real sind, das sie vor drei, vier Jahren waren. Aber sie sind nach wie vor eine brandgefährliche Mannschaft.

Lassen die bisherigen Auftritte der Mannschaften genaue Schlüsse auf das zu, was uns am Mittwochabend erwartet? Oder werden das echte Endspiele, die sich allen Regelmäßigkeiten entziehen? Für alle geht es um alles.

Gunesch Aufgrund der Tabellenkonstellation sind es tatsächlich Finalspiele. Mit dem Vorteil für Gladbach, dass sie einen Joker in der Hinterhand haben, weil auch ein Nicht-Sieg reichen könnte. Aber ansonsten würde ich jedem davon abraten, Reals Donezk-Spiele als Maßstab zu nehmen. Borussia hat im Hinspiel am Ende erlebt, wie es gegen Real laufen kann.

Was kann Gladbach am meisten Mut machen, wenn man sich die bisherigen Auftritte ansieht?

Gunesch Tatsächlich der Mut und das Selbstvertrauen. Vom Selbstverständnis will ich nicht sprechen, aber sie sind schon von ihrer eigenen Stärke überzeugt. Auch wenn sie schauen, was der Gegner macht, war ihre Linie immer zu erkennen. Das hat dazu geführt, dass sie jetzt mit acht Punkten Tabellenführer sind. Deshalb sollte man sich auch darauf besinnen.

Wer sind für Sie die Gladbacher Schlüsselfiguren in der Champions League?

Gunesch (überlegt) Es ist schwierig, weil ich finde, dass die Gladbacher mehrere Spieler haben, die einen großen Einfluss haben. Oftmals – ich denke da zum Beispiel an Matthias Ginter – bleibt das ein bisschen unentdeckt, weil es grundsolide und verlässliche Arbeit ist. Das gilt auch für Stefan Lainer auf der rechten Seite. Dann hast du Leute wie Marcus Thuram und Lars Stindl, der gerade in den Donezk-Spielen überragend war, die deutlich auffälliger spielen. In Freiburg holt Alassane Plea mal eben einen vom Allerfeinsten heraus. Das sind so die Namen, Breel Embolo sicherlich auch. Wir sprechen viel über die Offensive und große Dynamik. Wen soll ich noch nennen?

Gunesch Der Pass gegen Inter war Zucker. Wenn du dir den mehr als fünfmal am Tag anschaust, bekommst du Karies. Normalerweise fällt die Arbeit als Sechser nicht so auf. Bei Neuhaus fällt sie auf, weil er auch torgefährlich ist und nicht nur ein klassischer Abräumer. Er gestaltet selbst viel und schließt ab. Wir sind da schnell bei einer Achse: Ginter, Neuhaus, Stindl und dann vorne Embolo, Thuram und Plea. Wobei du ganz vorne nicht alle aufstellen kannst. So hast du sogar von der Bank die Möglichkeit, unheimlich viel Qualität reinzubringen. Also lege ich mich jetzt mal auf die Schlüsselspieler Neuhaus, Stindl und Plea fest.

Sie lassen in Ihrem Kommentaren immer mal durchblicken, dass Sie häufig Kontakt haben zu Ihrem ehemaligen Mitspieler Marco Rose aus Mainz. Wie erleben Sie ihn in seiner ersten Champions-League-Saison als Trainer?

Gunesch Tatsächlich sehr entspannt. Wir haben in den letzten Wochen regelmäßig miteinander gesprochen. Er genießt das Ganze auch, es ist halt Champions League. Wenn du die Dinge mit Freude und großem Engagement angehst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es gut geht, immer größer. Da sind wir wieder am Anfang: Nicht von Real oder Inter blenden lassen, sondern auf die eigenen Stärken vertrauen.

Für was werden diese Stärken am Ende reichen am Mittwochabend?