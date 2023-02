Hofmann über Borussias 3:2 „Was wir gegen die Bayern heute wieder abgerissen haben, ist Wahnsinn“

Jonas Hofmann war der Mann des Tages. Gladbachs Nationalspieler schoss ein Tor selbst und bereitete die Treffer von Lars Stindl und Marcus Thuram vor. „Was wir gegen die Bayern heute wieder abgerissen haben, ist Wahnsinn. An so einem Spiel müssen wir uns hochziehen und sehen, zu was wir im Stande sind, zu leisten. Natürlich haben wir lange in Überzahl gespielt und trotzdem hatten die Bayern viel Ballbesitz. Dazu kommt eine enorme individuelle Klasse der Münchner. Aber wir haben das Spiel 3:2 gewonnen und das ist natürlich phänomenal“, sagte Hofmann nach getaner Arbeit.