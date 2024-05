Porträt Das ist Tony Jantschke

Am 18. Dezember 2020 gab der Verein bekannt, dass Jantschke seinen Vertrag bis 2023 verlängert hat. „Borussia ist für mich längst zur zweiten Heimat geworden und es macht mich stolz, nun schon seit mehr als 14 Jahren für diesen Klub spielen zu dürfen“, sagte Jantschke. Darüber hinaus wird er dem Verein auch nach seiner aktiven Karriere in anderer Funktion erhalten bleiben. In der Rückrunde kam Jantschke in der Liga noch fünfmal zum Einsatz, dabei stand er einmal in der Startelf.