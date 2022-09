Am 13. Februar 2019 machte Nathan Ngoumou sein erstes Spiel für Frankreichs U19-Nationalteam beim 1:2 in Italien. In der U21 debütierte Nathan Ngoumou am 11. November 2021 im EN-Qualifikationsspiel gegen Armenien (7:0). Am 28. März 2022 erzielte Ngoumou im Freundschaftsspiel gegen Nordirland beim 5:0-Sieg der Franzosen sein erstes Tor für die U21 der „Le Bleus“.