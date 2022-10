Gladbachs Hofmann im „Sportstudio“ : „Verlieren gibt es in meinem Wortschatz nicht“

Foto: dpa/Swen Pförtner 22 Bilder Das ist Jonas Hofmann

Mönchengladbach Borussias Nationalspieler Jonas Hofmann sprach am späten Samstagabend im „Sportstudio“ über seine Ziele mit Gladbach und die nahende Weltmeisterschaft. Zudem verriet er, von welchem Rechtsverteidiger er sich für den Job im DFB-Team besonders viel abgeguckt hat.

Natürlich wäre Jonas Hofmann viel lieber als Sieger aus Wolfsburg ins „Aktuelle Sportstudio“ gereist. Doch das 2:2 beim VfL Wolfsburg hatte dem Offensivspieler nicht komplett die Laune verdorben, das wurde bei seinem Auftritt in der Traditionssendung im ZDF schnell deutlich. Borussias Nationalspieler stand Moderator Jochen Breyer gerne Rede und Antwort und sprach über…

… das Gegentor und seine Wut nach dem 1:1 Wir hatten in der ersten Halbzeit einige Probleme. Da haben Joe Scally und ich uns nicht gut abgestimmt. Da war ich ein bisschen geladen, da musste auch etwas raus.

… die Veränderungen unter Daniel Farke Wir haben einen neuen Spielstil in unserer Truppe. Der Trainer hat eine Spielidee mitgebracht, die meiner Meinung nach sehr gut zu unseren Einzelspielern passt. Man sieht, dass wir wenig lange Bälle spielen wollen, sondern es spielerisch lösen, flach am Boden. Wir wollen wieder zeigen, dass wir wieder eine Mannschaft sind, das wurde in der letzten Spielzeit manchmal ein bisschen bemängelt. Wir wollen eine Euphorie entwickeln, und ich denke, wir sind da auf einem guten Weg.

… seinen unbändigen Ehrgeiz Es ist schon richtig, dass ich einfach nicht verlieren kann, da kann es auch schon mal lauter werden auf dem Platz, auch im Training beim Aufwärmen. Verlieren gibt es in meinem Wortschatz nicht. Ich komme halt aus einer Sportlerfamilie, deshalb wurde mir das wohl schon sehr früh eingetrichtert. Ich bin einfach getrieben, jedes Spiel gewinnen zu wollen, selbst gegen mein sechsjähriges Patenkind, da stecke ich auch nicht zurück (lacht).

… Niclas Füllkrugs WM-Chancen Hansi Flick hat schon gesagt, dass er der Mannschaft was geben würde, was vielleicht gerade noch nicht so da ist. Er zeigt überragende Leistungen in Bremen, der schießt Tore. Also ich glaube, er kann selber nicht mehr machen, als er gerade macht. Wir brauchen nicht drumherum reden, dass der klassische Mittelstürmer in der Nationalmannschaft gerade nicht da ist. Deshalb denke ich, dass der Bundestrainer da auch die Richtigen nominiert.

Foto: dpa/Swen Pförtner 15 Bilder Wolfsburg - Borussia: die Fohlen in der Einzelkritik

… sein Talent in anderen Sportarten (Hofmann spielte in der Jugend auch Handball und Golf) Ob ich alles gleich gut konnte, sei mal dahingestellt, aber zu der Zeit damals auf einem hohen Niveau. Das hat mir aber auch viel abverlangt. Es war teilweise irre, vom Fußballfeld Samstagsmittags ins Auto, dort umgezogen und rein in die Handballhalle. Deshalb haben meine Eltern auch irgendwann gesagt, dass ich mich zumindest für zwei Sportarten entscheiden sollte. Und da war die erste Entscheidung, Fußball zu streichen. Aber dann kam damals das Angebot, nach Hoffenheim in die Jugend zu wechseln. Damals kam Hoffenheim gerade richtig in Gang, da habe ich schon realisiert, was das für mich bedeutet. Und ich bin glücklich und froh, dass ich mich letztlich für den Fußball entschieden habe.

… seine Vielseitigkeit im Nationalteam Dem Außenverteidiger-Job habe ich mich zunächst mal durch viel Videostudium genähert. Da habe ich auch ganze Spiele geschaut und nur auf den Rechtsverteidiger geachtet, beispielsweise bei Trent Alexander-Arnold vom FC Liverpool, weil er ein ähnlich offensiv ausgerichteter Verteidiger ist. So fuchst man sich da rein. Und dann brauchst du auch einen Trainer, der dir das Vertrauen schenkt und dich da hinstellt, dass du es da auch testen kannst. Aber da ich sehr bodenständig von mir behaupten darf, dass ich ein cleverer und polyvalenter Spieler bin, ist mir das sehr schnell und hoffentlich sehr erfolgreich gelungen.

… seinen Werdegang als Spätstarter in der DFB-Auswahl Den Glauben daran habe ich auf jeden Fall nie verloren. Das ist schon ein i-Tüpfelchen auf der Karriere, das man unbedingt erreichen will. Deshalb verliert man so ein Ziel nie aus den Augen. Und man sieht ja, dass es möglich ist, auch in späteren Jahren noch den Sprung zu schaffen, wenn man gute Leistungen zeigt. Ich war immer schon ein bisschen ein Spätstarter, deswegen war es fast eine logische Konsequenz, dass ich erst mit 28 Jahren erstmals berufen wurde. Aber ich bin total happy, und es ist für mich immer wieder eine Riesenehre, die Hymne zu singen vor dem Spiel.

Foto: imago images/Team 2/TEAM2sportphoto via www.imago-images.de 15 Bilder Das sind Borussias größte Angstgegner

…seine schwierige Zeit in Dortmund Es war sehr wichtig für meine spätere Entwicklung, diese Phase durchgemacht zu haben. Im Leben geht es nicht immer nur bergauf. Es ging damals auch nicht bergab, denn ich war weiterhin Profifußballer und hatte ein privilegiertes Leben. Aber es ist auch mal gut, wenn man jemanden braucht, der einen daran erinnert. Wir rennen zum Arzt, wenn wir Schmerzen oder eine Erkältung haben. Doch wenn es dem Kopf nicht gut geht, einem der wichtigsten Bestandteile des Körpers, dann ist es vielen peinlich. Ich finde schon, dass es bei vielen ein Tabuthema ist, darüber zu sprechen, dass man zum Psychologen geht. Für mich war es sehr wichtig. Und wenn ich jetzt mal einen jungen Spieler sehe, der sich ein bisschen hängenlässt, weil er wieder nicht spielt, sehe ich mich da schon ein bisschen wieder, aber auch in der Verantwortung, mal zu ihm hinzugehen und ihn aufzurichten.

… die nahende Weltmeisterschaft Wenn Sie sagen, dass es jetzt nur noch fünf Wochen sind, muss ich sofort wieder grinsen. Die Vorfreude ist groß, so etwas hoffentlich erleben zu dürfen und dabei zu sein und mit den besten 26 deutschen Spielern das Land zu vertreten. Das bedeutet schon was.

… die WM-Ziele Als Weltmeister nach Hause zu kommen, ist das Ziel, das wir schon formuliert haben. Wir wollen die Fans und unser Land stolz machen. Wenn es so weit ist, werde ich und wird die Mannschaft alles dafür geben.

… ein Zeichen gegen Menschenrechtsverletzungen in Katar Klar unterhalten wir uns in der Mannschaft darüber, weil Wegsehen gar keine Option ist. Auf der anderen Seite haben wir sportliche Ziele, da geht es für uns einfach darum, auf den Punkt da zu sein, wenn es losgeht. Da müssen wir uns auf das konzentrieren, wofür ich fast 30 Jahre geträumt habe. Es ist so eine einmalige Chance, einmal dabei zu sein, die will man unbedingt nutzen.

… das mögliche Outing eines homosexuellen Spielers in Katar Das wäre sicher ein ganz großes Zeichen. Aber die Frage ist vielmehr, warum muss es so weit kommen, dass sich jemand überlegt, gerade auf so einer Bühne es zu machen. Es sollte doch normal sein, sich jederzeit outen zu dürfen, aber das ist es anscheinend leider nicht.

In der abschließenden Schnell-Fragerunde verriet Hofmann noch, dass er gegen Manuel Neuer im Tennis keine Chance habe und er ein großer Safari-Fan sei. Als bestes Spiel seiner Karriere nannte er das 4:0 gegen Mainz 05 im Oktober 2018, als ihm ein Dreierpack gelang. Und sein größtes Ziel bis zum Ende seiner Vertragslaufzeit in Gladbach ist, einen Titel zu gewinnen. Und Breyers Satz „Jonas Hofmann muss bei der WM in der ersten Elf stehen weil…“, beendete Hofmann so: „Weil ich wahrscheinlich einer der ehrgeizigsten Spieler auf dem Platz bin.“