Zwei komplett verschiedene Halbzeiten Gladbach und Darmstadt trennen sich 3:3 in einem verrückten Spiel

Wer dies – auch mental – für die Vorentscheidung hielt, wurde in der 55. Minute eines Besseren belehrt: Reitz tankte sich beeindruckend durch in den Strafraum und legte quer zu Jordan, der mit seinem ersten Tor für Gladbach auf 1:3 verkürzte. Es blieb ein lebhaftes Spiel, Seoane löste nach einer guten Stunde die letzte Wechselmöglichkeit ein, indem er Robin Hack für Reitz brachte. Fünf gute Chancen hatte Borussia in den folgenden sechs Minuten, doch Jordan, zweimal Hack, Neuhaus und Wöber verpassten den Anschlusstreffer. In der 73. Minute war es mit Ansage so weit, Neuhaus staubte ab zum 2:3.