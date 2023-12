Vorteil des 3-5-2-Systems Wie Borussias Flügelspiel auch ohne klassischen Abnehmer Wirkung zeigt

Mönchengladbach · In Jordan Siebatcheu und Tomas Cvancara sind Borussias erste Zielspieler bei Flanken verletzt oder zumindest nicht fit. Trotzdem hat Gladbach in den vergangenen Spielen an Torgefahr über die Außenbahn zugelegt. Was dafür wichtig ist und was trotzdem noch besser werden kann.

13.12.2023 , 14:26 Uhr

