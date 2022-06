Borussias neuer Trainer : So lief Farkes 49-Tage-Engagement bei FK Krasnodar

Foto: dpa/Marius Becker 10 Bilder Das ist Daniel Farke

Mönchengladbach Borussias Trainer hatte eigentlich beim russischen Top-Klub unterschrieben, doch bevor der Job richtig losging, gab es Russlands Angriff auf die Ukraine. Was Daniel Farke dazu bewog, den am 13. Januar geschlossenen Vertrag Anfang März wieder aufzulösen.

Die gemeinsame Zeit von Adi Hütter und Borussia dauerte 318 Tage. Es war eine vergleichsweise normale Geschichte im Fußball, die länger angedacht war, aber scheiterte, weil es nicht passte mit dem Trainer und dem Klub. Weit weniger normal ist die 49-Tage-Beziehung von Borussias neuem Trainer Daniel Farke mit dem russischen Klub FK Krasnodar gelaufen.

Am 13. Januar unterschrieb Farke in Krasnodar, am 2. März teilte der südrussische Klub mit, dass Farke nebst seinen Assistenten Edmund Riemer und Christopher John sowie Fitnesscoach Chris Domogalla gehe. Der Grund: der russische Angriff auf die Ukraine.

„Es ist uns sehr schwergefallen, denn wir sind vom ersten Tag an sehr warmherzig empfangen worden. Wir haben in kürzester Zeit eine großartige Gemeinschaft mit unterschiedlichen Nationalitäten gebildet, die zusammen sportliche Ziele verfolgen wollte. Mit Freude und Spaß“, wurde Farke in einer Mitteilung des Klubs zur Vertragsauflösung zitiert.

Ohne ein Pflichtspiel absolviert zu haben, endete das russische Abenteuer des Ostwestfalen, der zuvor bei Norwich City für einiges Aufsehen gesorgt und es wegen seiner Art, gepflegten Fußball zu spielen, sogar zu einem freundschaftlichen Verhältnis mit Startrainer Pep Guardiola gebracht hatte. Dabei hielt sich Farke den Hauptteil des Engagements nicht einmal in Russland auf. Er lernte sein Team im Trainingslager in Dubai kennen, dann ging es weiter ins spanische Marbella. Als er schließlich in Krasnodar angekommen war, begann kurz darauf Putins Angriffskrieg auf die Ukraine. „Wir kamen nach den Trainingslagern an einem Montag in Krasnodar an, und am Donnerstag begann die russische Invasion in der Ukraine“, sagte er Ende Mai im Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“.

Dadurch war der wesentliche Grund, sich für das russische Abenteuer zu entscheiden, nicht mehr da. Farke interessiert sich für Vereine, die vorankommen wollen, so wie es in Norwich war und nun in Gladbach ist. Auch Krasnodar will sich entwickeln. „Vor allem die sportliche Perspektive und das Potenzial des Vereins“ reizten Farke nach eigenen Angaben. „Der Klub hat große Ambitionen und eines der modernsten Stadien weltweit“, sagte Farke.

Vor allem die Arena in Krasnodar, die Klub-Präsident Sergei Galizki 2013 in Eigenregie bauen ließ, imponierte Farke. „Es gibt dort einen Videoscreen, der über 5000 Quadratmeter groß ist und sich über 360 Grad entlang des Stadiondachs schlängelt. Beeindruckend. So was Ähnliches habe ich nur noch im Mercedes-Benz-Stadion in Atlanta und im SoFi-Stadion in Los Angeles gesehen. Aber was die beiden nicht haben - das Stadion in Krasnodar besteht aus italienischem Marmor“ schwärmte er.

Für Farke war es aber nicht nur architektonisch eine runde Sache. „Für mich klang das Gesamtpaket äußerst reizvoll: dieses Stadion, dazu ein überragendes Trainingszentrum, eine hervorragende Nachwuchsakademie - und als Krönung der Wunsch, Titel zu gewinnen, mit der Aussicht, Champions League zu spielen“, sagte er.

Der Krieg indes machte die Hoffnung, mit dem Klub diesen Weg zu gehen, zunichte. „Mir wurde klar, dass die reizvolle sportliche Perspektive wegfallen würde. Zudem habe ich mitbekommen, dass sich meine Familie und meine Freunde in der Heimat Sorgen machten. Und es wird einem auch etwas mulmig, wenn man erfährt, dass die südrussischen Flughäfen geschlossen werden. Da denkt man dann: Okay, bis hierher und nicht weiter“, sagte Farke.

Seiner Bitte, die Verträge aufzulösen, kam der Klub unbürokratisch nach und organisierte dann auch die sechsstündige Fahrt zum Flughafen nach Sotschi. „Der Flughafen war da gerade noch offen. Es gab nur eine einzige Möglichkeit, nämlich einen Privatflug nach Istanbul zu nehmen, und von dort sind die Spieler in ihre jeweiligen Heimatländer weitergeflogen, mein Trainerteam und ich nach Deutschland“, berichtete Farke in der „SZ“.