Farkes Zukunft Diese Themen sind für Borussias Trainer-Frage entscheidend

Das vereinsgewordene Niemandsland ist Borussia Mönchengladbach schon seit Wochen, und dennoch geht es – gemessen an diesen Umständen – an den letzten beiden Spieltagen noch um immens viel am Niederrhein. „Wir werden uns zusammensetzen und alles analysieren, dazu gehört natürlich auch der Trainer“, kündigte Manager Roland Virkus am Montag im Gespräch mit unserer Redaktion an. „Aus den Ergebnissen dieser Analyse werden wir unsere Schlüsse ziehen.“