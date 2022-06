15 Quizfragen : Wie gut kennen Sie Borussias neuen Trainer Daniel Farke schon?

Interaktiv Mönchengladbach Was wissen Sie über Daniel Farke, den neuen Trainer von Borussia Mönchengladbach? In unserem Quiz stellen wir Ihr Wissen auf die Probe. Einige der 15 Fragen dürften Sie auf Anhieb beantworten können, bei anderen geben Ihnen die Antwortmöglichkeiten eine Hilfestellung.

Wenn Sie die Berichterstattung rund um Farke intensiv verfolgt haben, dürften diese Fragen keine Hürde für Sie darstellen. Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz, in dem wir insgesamt 15 Fragen zusammengestellt haben. Am Ende sehen Sie, wie viele korrekte Antworten dabei waren.

Falls Ihnen das Quiz nicht richtig angezeigt wird, klicken Sie hier. Natürlich sind auch schwierigere Fragen dabei: Wir wollen von Ihnen wissen, welchen Profi Farke bislang am häufigsten eingesetzt hat, mit wie vielen Punkten Farke in der Saison 2020/21 zum zweiten Mal den Titel in der englischen Championchip geholt hat und wie Farkes Bilanz in der Premier League gegen seinen Kollegen Jürgen Klopp aussieht. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Beantworten der Fragen – vielleicht können Sie danach sogar sagen, dass Sie noch etwas gelernt haben.