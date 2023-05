Bundesliga-Finale Borussia will über Farke nach letztem Spiel entscheiden

Farke selbst wird sich wohl nicht zurückziehen, doch dass er nach den Geschehnissen der vergangenen Wochen nicht mehr unbeschädigt ist, muss konstatiert werden. Ein Punkteschnitt von 1,22 in dieser Saison (39 Punkte), in diesem Jahr liegt der Schnitt bei eins (17 Punkte in 17 Spielen), die nach wie vor zu hohe Gegentor-Frequenz (53 bislang), all das sorgt für viel Unruhe rund um den Klub – und befeuert schließlich Gerüchte wie das am Samstag. Allein die Wucht, mit der das Gerücht Borussia traf, belegt, wie schwierig die Situation in Gladbach ist. Dass es einen großen Umbruch im Team geben soll im Sommer, das war längst kommuniziert. Doch ist nun auch die Trainerfrage offen. Sie soll sich nach dem letzten Spiel entscheiden.