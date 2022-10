Borussias Trainer : Farke mit positivem Corona-Schnelltest

Trainer Daniel Farke ist positiv auf Corona getestet worden. Foto: dpa/Carmen Jaspersen

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach muss mindestens für fünf Tage auf Trainer Daniel Farke verzichten. Der 45-Jährige befindet sich nach einem positiven Corona-Schnelltest in häuslicher Isolation. Am nächsten Sonntag steht Borussias nächstes Spiel an.

Borussia Mönchengladbachs Trainer Daniel Farke hat sich mit dem Corona-Virus infiziert. Wie der Verein am Sonntagnachmittag mitteilte, war ein Schnelltest am Vormittag positiv ausgefallen, das Ergebnis des PCR-Tests steht noch aus. Der 45-Jährige habe leichte Symptome. Am Samstagabend hatte Farke die Mannschaft noch bei der 1:5-Niederlage in Bremen betreut.

Nach fünf Tagen in häuslicher Isolation könnte er sich frühestens freitesten lassen. Bis dahin leitet sein Assistent Edmund Riemer in enger Absprache mit Farke das Training, schon am Sonntag war dies der Fall. Die nächste Einheit steht nach zwei freien Tagen erst am Mittwoch um 15.45 Uhr an. Um eine konkrete Vorsichtsmaßnahme soll es sich dabei aber nicht handeln, der Trainingsplan stand bereits vor dem Bremen-Spiel. Am nächsten Sonntag empfängt Borussia den 1. FC Köln zum Rheinischen Derby. Ausnahmsweise könnte es sich für die Gladbacher mal auszahlen, dass sie nicht samstags spielen.

Im März hatte bereits Farkes Vorgänger Adi Hütter zwei Partien aufgrund einer Corona-Infektion verpasst, unter der Leitung von Christian Peintinger gab es 2:0-Erfolge gegen Hertha BSC und den VfL Bochum (Spielabbruch nach 68 Minuten nach einem Becherwurf). Als letzter Spieler hatte sich Luca Netz in der Saisonvorbereitung infiziert und deshalb das Trainingslager am Tegernsee verpasst, zuvor hatte es Ramy Bensebaini erwischt.