Nach Empfehlung von Angela Merkel : Borussia sagt ihre Spieltags-PK ab

Nach dem Derby sprachen Marco Rose (rechts) und Köln-Trainer Markus Gisdol (links) noch auf der Pressekonferenz. Foto: dpa/Fabian Strauch

Mönchengladbach Der Coronavirus hat die nächste Einschränkung bei Borussia bewirkt. Der Klub hat die Pressekonferenz zum Spiel bei Eintracht Frankfurt abgesagt. Grund sei die Empfehlung von Angela Merkel, sämtliche Menschenansammlungen zu meiden.

Die Auswirkungen des Coronavirus nehmen immer größere Züge an. Am Freitagmorgen haben die Borussen ihre Pressekonferenz zum Spiel bei Eintracht Frankfurt, das am Sonntag um 15.30 Uhr angesetzt ist, abgesagt. Um 13 Uhr sollten Trainer Marco Rose und Sportdirektor Max Eberl den Journalisten Rede und Antwort stehen, doch darauf verzichtet der Verein, um die Risiken von Infektionen im Medienraum im Borussia-Park nicht unnötig zu erhöhen.

Diese Entscheidung ist die Folge der Äußerungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die am Donnerstagabend empfohlen hat, alle Veranstaltungen, die nicht zwingend notwendig sind, abzusagen sowie soziale Kontakte weitgehend zu vermeiden. „Vor dem Hintergrund des Aufrufs der Bundesregierung von gestern Abend, wegen des Coronavirus bis auf Weiteres auf jegliche Veranstaltungen mit Menschenansammlungen wenn möglich zu verzichten und soziale Kontakte einzuschränken, wird die für heute, 13 Uhr, angekündigte Pressekonferenz zum Bundesligaspiel bei Eintracht Frankfurt abgesagt. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns im Sinne der allgemeinen Gesundheit diesen Maßnahmen anschließen“, heißt es in der Pressemitteilung der Gladbacher.

Sehr fraglich ist derzeit ohnehin, ob Borussia am Sonntag in Frankfurt ein Bundesligaspiel bestreiten wird. Nach Informationen unserer Redaktion soll am Freitagnachmittag entschieden werden, ob der Spieltag überhaupt stattfinden wird oder alle Partien abgesagt werden aufgrund der aktuellen Corona-Problematik, darüber beraten aktuell der Ligaverband DFL und die Vereine. Nach aktuellem Stand werden alle Bundesliga-Partien am kommenden Wochenende als Geisterspiele ausgetragen, Zuschauer dürfen nicht ins Stadion.