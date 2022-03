Verdacht bestätigt : Adi Hütter fehlt Borussia wegen Corona-Infektion gegen Hertha

Mönchengladbach Cheftrainer Adi Hütter wird Borussia Mönchengladbach in dieser Woche und damit auch beim wichtigen Heimspiel gegen Hertha BSC nicht betreuen können. Der 52-Jährige befindet sich nach einem positiven PCR-Test in Quarantäne. Wer ihn am Samstag vertreten wird.

Der Verdacht vom Vortag hat sich bestätigt: Wie Borussia Mönchengladbach unserer Redaktion am Mittwochmorgen bestätigte, ist bei Trainer Adi Hütter der PCR-Test positiv ausgefallen. Der 52-Jährige hat sich mit Covid-19 infiziert und befindet sich in Quarantäne. Bereits am Dienstag hatte Hütter aufgrund eines uneindeutigen Schnelltest-Ergebnisses beim Training gefehlt.

Seinen Assistenten Frank Geideck hatte da schon Gewissheit, dass er positiv ist. Hütter erklärte bereits vor einigen Monaten, dass im Fall der Fälle Christian Peintinger den Job an der Seitenlinie übernehmen werde. Der Österreicher wird am Donnerstag um 13 Uhr auch neben Sportdirektor Roland Virkus an der Spieltags-Pressekonferenz teilnehmen. Zudem zählen Armin Reutershahn und Oliver Neuville zum Kreis der Co-Trainer.

Am Samstag (18.30 Uhr) kommt Hertha BSC zum wichtigen Duell im Abstiegskampf in den Borussia-Park. Nach 25 Spielen beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz, den aktuell Hertha belegt, lediglich vier Punkte. Zuletzt hatte Gladbach beim Vorletzten VfB Stuttgart eine bittere 2:3-Niederlage kassiert und war wieder tiefer reingerutscht in den Tabellenkeller.

Die Pleite steigerte auch die Kritik im Umfeld an Hütter noch einmal. Sportdirektor Roland Virkus stellte sich bislang bei jeder Gelegenheit hinter den Trainer, der Borussia zu Beginn der Saison übernommen hatte. Nun ist Hütter von der Corona-Infektion erst einmal in die häusliche Isolation befördert worden und kann nur über seine Assistenten sowie die bewährten Kommunikationswege Einfluss nehmen auf seine Mannschaft.