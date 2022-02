Mittelfeldspieler hat Corona : Kramer fehlt Borussia in Bielefeld

Bielefeld Christoph Kramer und Manu Koné sollen bei Borussia eigentlich die neue Doppelsechs bilden. Doch beim wichtigen Spiel in Bielefeld muss Trainer Adi Hütter wieder einmal improvisieren: Kramer wurde positiv auf Covid-19 getestet und ist nicht dabei.

Borussia Mönchengladbach muss im Abstiegskampf-Duell bei Arminia Bielefeld auf einen wichtigen Profi verzichten: Christoph Kramer fehlt wegen einer Corona-Infektion, das bestätigte der Verein gegenüber unserer Redaktion. Trainer Adi Hütter kann damit nach dem Abgang von Denis Zakaria nicht auf seine Wunsch-Doppelsechs setzen, die neben Kramer aus Manu Koné bestünde.

Für Kramer setzt sich damit eine ärgerliche Ausfall-Odyssee fort. Von Mitte Oktober bis Mitte Dezember laborierte der 30-Jährige an einer hartnäckigen Oberschenkelzerrung. Kurz vor Weihnachten feierte Kramer sein Comeback, stand zum Rückrundenauftakt beim FC Bayern zum bislang einzigen Mal gemeinsam mit Koné in der Startelf, wurde in den folgenden Spielen jedoch von einer langwierigen Erkältung außer Gefecht gesetzt. Nun verschiebt sich Kramers Rückkehr erneut.

Dennoch hat Hütter in Bielefeld weitaus weniger Ausfälle zu beklagen als in den vergangenen Monaten. Neben Kramer ist Kapitän Lars Stindl wegen seiner Innenbandverletzung im Knie nicht dabei, ansonsten kann der Trainer auf alle Profis zurückgreifen. Borussias Kader hat sich allerdings in der Winter-Transferperiode verkleinert: Marvin Friedrich kam von Union Berlin, davor wurde Denis Zakaria an Juventus Turin verkauft und Torben Müsel (KAS Eupen) sowie Hannes Wolf (Swansea City) versuchen ihr Glück als Leihspieler.

